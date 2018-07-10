Роскомнадзор отчитался о защите от интернет-пиратов фильма «Реинкарнация»

Роскомнадзор по заявлению правообладателей принял меры защиты авторских прав в отношении американского фильма «Реинкарнация», премьера которого состоялась в июне 2018 года.

Ведомство направило уведомления с требованием ограничить доступ к пиратским копиям картины в адрес владельцев 154 интернет-ресурсов. В настоящий момент пиратские копии удалены с 119 сайтов, ожидается удаление еще с 29.

В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что остальные шесть интернет-ресурсов, которые в установленные сроки не прекратили доступ к незаконно распространяемым копиям фильма, блокируются операторами связи.

В конце июня американские кинокритики назвали картину «Реинкарнация» режиссера Ари Астера одним из претендентов на премию «Оскар» в 2019 году.