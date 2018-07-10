Прямой эфир

Роскомнадзор отчитался о защите от интернет-пиратов фильма «Реинкарнация»

0
Фото: «Парадиз»
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роскомнадзор по заявлению правообладателей принял меры защиты авторских прав в отношении американского фильма «Реинкарнация», премьера которого состоялась в июне 2018 года.

Ведомство направило уведомления с требованием ограничить доступ к пиратским копиям картины в адрес владельцев 154 интернет-ресурсов. В настоящий момент пиратские копии удалены с 119 сайтов, ожидается удаление еще с 29.

В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что остальные шесть интернет-ресурсов, которые в установленные сроки не прекратили доступ к незаконно распространяемым копиям фильма, блокируются операторами связи.

В конце июня американские кинокритики назвали картину «Реинкарнация» режиссера Ари Астера одним из претендентов на премию «Оскар» в 2019 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роскомнадзор заявил о сокращении нарушений со стороны организаторов точек доступа Wi-Fi
Роскомнадзор отправил запрос в «Яндекс» в связи с индексацией Google Docs

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017