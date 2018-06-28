Кинокритики назвали претендентов на «Оскар» в 2019 году

Американские кинокритики составили перечень фильмов, которые могут побороться за «Оскар». Церемония вручения статуэток пройдет 24 февраля 2019 года.

Список возможных претендентов приводит издание Variety.

По словам экспертов, в номинации «Лучший фильм» за статуэтку поборются фильмы «Тебя никогда здесь не было», «Черная Пантера», «Первая реформаторская церковь», «Реинкарнация», «Наездник».

За звание лучшего режиссера могут побороться Райан Куглер, Ари Астер, Линн Рэмси и Пол Шредер.

В списке претендентов на звание лучшего актера могут быть Брэйди Жандро, Джейсон Кларк, Хоакин Феникс, Бен Фостер, Итан Хоук.

Лучшими актрисами могут стать Тони Коллетт, Оливия Кук, Вера Фармига, Лесли Манн и Эмили Блант, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Ранее в июне британское издание The Guardian. опубликовало список 25 самых страшных картин за всю историю кино. Его составил британский кинокритик, писатель и сценарист Питер Брэдшоу.