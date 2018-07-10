Пользователи соцсетей высмеяли создание вертолетной полиции на Украине

Пользователи социальных сетей высмеяли идею создания на Украине вертолетной полиции.

Планами ведомства МВД страны по формированию нового подразделения ранее поделился советник главы ведомства Иван Варченко. По его словам, на закупку французских вертолетов планируется потратить 15 млрд гривен (около 36 млрд рублей. — Ред.).

«Потом будет полиция на роликах, на самокате, на батуте, на воздушных шариках» — пошутил один из пользователей Twitter.

Другой блогер предположил, что на Украине «просто придумали новую статью дохода: поклянчить вертолеты».

Кому-то надо штрафовать российских ворон — Кирилл Клыков (@Nutslet) July 10, 2018

«В стране <…> и обычной полиции, выполняющей свои обязанности, нет, а тут вертолетная! Чего уж скромничать, анонсируйте сразу космическую полицию Украины, будут на звездолетах летать, за майданом наблюдать!» — написал пользователь Twitter.

В апреле жители Украины высмеяли заявление президента страны Петра Порошенко об украинской армии как «одной из самых эффективных».



