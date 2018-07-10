Более 60 регионов дали положительные мнения на законопроект о пенсиях

Положительные мнения о законопроекте о повышении пенсионного возраста дали более 60 регионов России. С таким заявлением выступил глава Минтруда РФ Максим Топилин.

Он подчеркнул, что ведомство отслеживает мнения регионов. По его словам, 61 субъект России направил положительное мнение о законопроекте в нижнюю палату парламента, где проходит его рассмотрение, сообщает ТАСС.

Ранее Топилин указал, что повышение пенсионного возраста позволит высвободить средства, которые будут направлены на увеличение пенсий нынешним пенсионерам.

По данным ведомства, индексация пенсий неработающим пенсионерам в 2019 году при инфляции в 3% составит около 7%. Ежегодный прирост пенсий составит 12 тыс. рублей.

Поправками предлагается повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Сейчас эти параметры составляют 60 и 55 лет соответственно.