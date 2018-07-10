В Сети появилась четвертая серия «Простоквашино» о худеющем Матроскине

Четвертая серия мультфильма «Простоквашино» появилась в Сети. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии «Союзмультфильм».

Новый эпизод рассказывает о том, что герои мультфильма получают посылку с подарками. Все обрадовались презентам, кроме кота Матроскина, который получил в дар пижаму, не подходящую ему по размеру. Кот решает сесть на диету, чтобы похудеть, однако сбросить вес оказывается не так-то просто. Тогда Дядя Федор с Шариком находят способ решить проблему. Им также приходится задействовать Веру Павловну и грызуна Тама-Тама, пишет агентство городских новостей «Москва».

Первую серию нового «Простоквашино» опубликовали на официальном YouTube-канале киностудии 3 апреля. За первые сутки она набрала больше 14 млн просмотров. За ближайшие два года создатели планируют выпустить 30 серий мультфильма. Персонажей озвучивают российские артисты — Гарик Сукачев, Иван Охлобыстин, Юлия Меньшова и другие, пишет телеканал «360».