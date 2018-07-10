В Госдуме поддержали право охранников аэропортов применять электрошокеры

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о возможности использования электрошокеров сотрудниками безопасности аэропортов и вокзалов.

Согласно документу, они смогут применять электрошокеры как для активной самообороны, так и для пресечения актов незаконного вмешательства.

По словам авторов инициативы, принятие законопроекта позволит обеспечивать порядок на транспорте на более высоком уровне, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Сейчас сотрудникам подразделений транспортной безопасности не разрешается использовать электрошокеры, а применять огнестрельное оружие на объектах массового скопления граждан запрещено. При этом данные устройства продаются без лицензии и их могут использовать охранники ЧОП, судебные приставы, сотрудники Госохотнадзора, полицейские и бойцы Росгвардии, а также простые граждане.