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Обезьяна «нокаутировала» ребенка в одном из зоопарков Китая

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Фото: Global Look Press/Zhang Meng
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В одном из зоопарков Китая обезьяна напала ребенка. Ролик публикует британская газета Mirror.

На записи видно, как девочка вместе с мамой кормит обезьяну. Когда угощение заканчивается, животное неожиданно бьет ребенка в лицо. Девочка в итоге упала со ступенек лестницы.

Где был снят ролик и сильно ли пострадал ребенок, не уточняется.

На прошлой неделе в Канаде впервые за 18 лет белый медведь убил человека. Хищник напал на 31-летнего Аарона Гиббонса в 10 км от поселения Арвиат, куда мужчина приплыл вместе с детьми.

Дядя погибшего Горди Кидлапик рассказал, что медведь попытался напасть на одного из детей, после чего Гиббонс сказал им бежать к лодке, а сам попытался прогнать животное. Дети добрались до лодки и смогли вызвать помощь по радиосвязи. На остров прибыли специалисты, которым удалось застрелить животное, но Гиббонс уже погиб.

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