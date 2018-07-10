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Американец 30 лет притворялся саудовским принцем

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Фото: ТАСС/Смирнов Владимир
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Американский мошенник Энтони Жиньяк около 30 лет притворялся саудовским принцем, пока его не выдала любовь к свинине. Об этом пишет британская газета Daily Mail

Жиньяк родился в Колумбии, но был усыновлен американцами и вырос в США.

Притворяясь реально существующим принцем, в 2008 году он нанес ущерб отелю и еще нескольким компаниям в размере $10 тыс. (как именно, не уточняется), за что получил срок. 

Несмотря на проблемы с законом, мошенник продолжал жить в роскоши, с квартирой в Майами и несколькими роскошными автомобилями.

Однако Жиньяка всё же разоблачили в 2017 году. Он, представляясь саудовским принцем, собирался заключить сделку с американским девелопером Джеффри Саффером, «вложив» в его курорт $400 млн.

Тот поверил и пригласил принца в гости. Фейковый принц приехал на новеньком Ferrari с дипломатическими номерами, которые, как выяснилось позже, он приобрел на интернет-аукционе Ebay. В августе уже сам Саффер остановился в пентхаусе Жиньяка, где тот показал ему фальшивое письмо Банка Дубая, гарантирующее $600 млн.

Позже они встретились для переговоров в Аспене, где девелопер обратил внимание, что потенциальный инвестор из мусульманской страны налегает на запрещенную исламом свинину. Саффер попросил службу безопасности проверить мошенника, и та незамедлительно разоблачила обман. 

В ноябре 2017 года Жиньяка задержали в аэропорту, куда он прибыл под чужим именем. В его квартире в Майами нашли визитки на разные имена, поддельные дипномера, кредитные карточки, деньги и финансовые документы на имя члена саудовской королевской семьи. В мае 2018 года мошенник во всем сознался. Ожидается, что приговор ему вынесут в августе. 

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