Во Франции человек впервые заразился вирусом Усуту

Во Франции зарегистрирован первый случай заражения человека вирусом Усуту, сообщает Роспотребнадзор. В связи с этим ведомство призывает россиян быть осторожными и учитывать информацию при планировании поездок.

«По сообщению Национального института здоровья и медицинских исследований Франции (INSERM) от 21 июня сего года, в стране зарегистрирован первый случай заражения человека вирусом Усуту (Usutu virus). Больной (мужчина 30 лет) помещен в клинику INSERM с поражением лицевого нерва», –– говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Отмечается, что мужчине поставлен точный диагноз и начато лечение.

Вирус Усуту поражает в основном птиц и животных. Он передается через комаров и поражает нервную систему. Во Франции до настоящего времени не было зарегистрировано ни одного случая заражения человека. В большинстве случаев он поражает воробьев, черных дроздов и перелетных птиц.

С 2016 года случаи заражения людей фиксировали в Италии (10 человек) и Хорватии (3 человека).

Предполагается, что от человека к человеку вирус не передается.

18 июня сообщалось, что в Британии подросток заразился редким вирусом коровьей оспы, который был распространен в XVIII веке и сегодня считается исчезнувшим.