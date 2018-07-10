Бортпроводники оказали помощь собаке вопреки правилам полета

Бортпроводники американской авиакомпании JetBlue пренебрегли правилами ради спасения собаки, которой стало плохо во время полета.

Инцидент произошел на борту рейса из Орландо в Вустер. Французскому бульдогу по кличке Дарси стало нехорошо. По словам хозяйки пса Мишель Берт, у собаки началась гипоксия. Сотрудники авиакомпании пошли навстречу и предложили использовать кислородную маску в штатной ситуации.

«Бортпроводники проявили отзывчивость и внимательность в этой ситуации. Это спасло жизнь Дарси», — цитирует девушку сайт телеканала РЕН ТВ.

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