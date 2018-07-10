Прямой эфир

«ЭРА-ГЛОНАСС» и eCall совместят в сентябре

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Систему экстренного реагирования при ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС» сопрягут с ее европейским аналогом eCall для создания единого пространства безопасности на дорогах в России и Европе. Об этом «Известиям» рассказал соруководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет», президент НП «ГЛОНАСС» Александр Гурко.

По его словам, Европейская экономическая комиссия ООН приняла новые правила для сервисов помощи автовладельцам, в основу которых легли стандарты работы «ЭРА-ГЛОНАСС».

«Благодаря международному сотрудничеству российские автомобили, находящиеся на территории ЕС, смогут отправлять экстренный вызов и передавать данные в европейскую систему, а европейские автомобили — в российскую систему «ЭРА-ГЛОНАСС», — пояснил Александр Гурко.

Предполагается, что такая мера снизит тяжесть последствий ДТП для находящихся за границей автомобилей за счет своевременного прибытия медиков, пожарных и спасателей. Объединенный механизм уже тестируется в пилотной программе с министерством транспорта Финляндии.

Как сообщил «Известиям» генеральный конструктор АО «ГЛОНАСС» Михаил Кораблев, практические работы по сопряжению системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и eCall планируется завершить в сентябре и «уже к концу года выйти на опытную эксплуатацию».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Европа переходит на стандарты ЭРА-ГЛОНАСС

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коммунальную технику предложили оборудовать датчиками ГЛОНАСС
GPS и ГЛОНАСС хотят перевести на единый стандарт времени

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017