В Карелии планируют создать Совет отцов

Общественную организацию, продвигающую идею ответственного отцовства, предлагают создать в Карелии. С инициативой выступил уполномоченный по правам ребенка в республике Геннадий Сараев.

По мнению омбудсмена, Совет отцов должен заняться популяризацией семейных традиций и усилением роли мужчины в воспитании детей. Сараев указал, что в нынешнем законодательстве программы поддержки отцовства не предусмотрены, нет официального статуса «отец-одиночка». Структура, поддерживающая отцовство, уже действует в Ульяновской области. Об этом пишет ИА «Карелinform».

Совет отцов в случае создания будет сотрудничать с некоммерческими организациями, которые занимаются вопросами семьи и детства, результатом сотрудничества станут социально значимые проекты. Документы для создания новой общественной структуры будут разработаны в ближайшее время.