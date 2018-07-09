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В Карелии планируют создать Совет отцов

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Общественную организацию, продвигающую идею ответственного отцовства, предлагают создать в Карелии. С инициативой выступил уполномоченный по правам ребенка в республике Геннадий Сараев.

По мнению омбудсмена, Совет отцов должен заняться популяризацией семейных традиций и усилением роли мужчины в воспитании детей. Сараев указал, что в нынешнем законодательстве программы поддержки отцовства не предусмотрены, нет официального статуса «отец-одиночка». Структура, поддерживающая отцовство, уже действует в Ульяновской области. Об этом пишет ИА «Карелinform».

Совет отцов в случае создания будет сотрудничать с некоммерческими организациями, которые занимаются вопросами семьи и детства, результатом сотрудничества станут социально значимые проекты. Документы для создания новой общественной структуры будут разработаны в ближайшее время.

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