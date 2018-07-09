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Врач-диетолог рассказала о причинах массового ожирения россиян

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Фото: Depositphotos
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Проблема избыточного питания в современном мире возникла в связи с изменившимся темпом жизни. Такое мнение высказала врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова, комментируя исследование Росстата, результаты которого показали, что 40% трудоспособного населения страны в возрасте 19–60 лет имеет избыточную массу тела.

По словам диетолога, питание западного человека, который живет в странах Европы и Америки, меняется коренным образом. Из-за ускорения ритма жизни люди перестают есть натуральные, цельные продукты, переключаясь на некачественные продукты быстрого приготовления, которые как раз и приводят к ожирению. Маркетинг тоже ориентирован на то, чтобы потребители покупали, не задумываясь о последствиях употребления.

«Такое количество сахара, которое потребляет современный человек, на протяжении всей истории не потреблялось. Такое количество дополнительных и животных жиров, мясо натуральное и переработанное (колбасы, сосиски), не потреблялось вообще никогда», — цитирует Ионову НСН.

Также она отметила, что очень стрессовым и напряженным становится образ жизни. «Детей мы водим в фастфуд и отмечаем там праздники, не задумываясь, что это совершенно ненормально и как это может повредить их здоровью», — резюмировала медик.

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