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Росстат рассказал о неправильном питании россиян

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Фото: РИА Новости/Петр Чернов
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Около 40% взрослого трудоспособного населения (19–60 лет) России страдает от лишнего веса, вызванного избыточным питанием. Такие данные озвучил глава Росстата Александр Суринов. 

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«Установлена приверженность населения России к потреблению мяса, зависящая от места проживания и доходов и, наоборот, явный недостаток потребления рыбы», — приводит слова Суринова «Российская газета».

Он обратил внимание на то, что большинство детей и взрослых чаще раза в неделю потребляли вареные колбасы и сосиски, которые не считаются здоровым питанием.

Также специалисты выявили явный недостаток потребления россиянами овощей и фруктов. Это характерно для всех доходных групп в разной степени.

При этом у половины населения конфеты и пирожные входят в ежедневный рацион питания.

Ранее в июле газета «Известия» сообщала, что Минтруд пересмотрит содержание потребительской корзины в пользу продуктов здорового питания. В перечне к 2021 году планируют увеличить количество мяса, полезных продуктов и фруктов.

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