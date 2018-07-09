Росстат рассказал о неправильном питании россиян

Около 40% взрослого трудоспособного населения (19–60 лет) России страдает от лишнего веса, вызванного избыточным питанием. Такие данные озвучил глава Росстата Александр Суринов.

«Установлена приверженность населения России к потреблению мяса, зависящая от места проживания и доходов и, наоборот, явный недостаток потребления рыбы», — приводит слова Суринова «Российская газета».

Он обратил внимание на то, что большинство детей и взрослых чаще раза в неделю потребляли вареные колбасы и сосиски, которые не считаются здоровым питанием.

Также специалисты выявили явный недостаток потребления россиянами овощей и фруктов. Это характерно для всех доходных групп в разной степени.

При этом у половины населения конфеты и пирожные входят в ежедневный рацион питания.

Ранее в июле газета «Известия» сообщала, что Минтруд пересмотрит содержание потребительской корзины в пользу продуктов здорового питания. В перечне к 2021 году планируют увеличить количество мяса, полезных продуктов и фруктов.