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Кот с человеческим лицом приковал к себе внимание пользователей Сети

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Фото: Instagram/CATVDOS
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Кот породы мейн-кун, морда которого напоминает человеческое лицо, испугал пользователей Сети. Видео черного домашнего питомца выложил в соцсети Instagram catvdos.

Некоторым морда животного показалась милой, а других, наоборот, отпугнула, сообщает телеканал «Звезда». Есть и такие, кто предположил, что кота необходимо спасать — якобы в нем застряла человеческая душа. Другие шутят на эту тему: «Вася, если ты застрял в коте, моргни два раза».

Двухмесячного котенка сравнивают с котом Бегемотом из романа «Мастер и Маргарита».
 

Порода мейн-кун произошла от кошек штата Мэн в США. На сегодняшний день она является одной из самых модных в мире. Это самые крупные домашние кошки, высота взрослых особей достигает 41 см, а длина — 120 см.

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