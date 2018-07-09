Механика осудят за гибель 52 пассажиров в сгоревшем автобусе в Казахстане

В суд передали уголовное дело по факту возгорания автобуса в Казахстане, при котором погибли 52 человека. В числе фигурантов трое водителей, механик и учредитель компании-организатора поездки.

По версии следствия, причиной возгорания автобуса стало короткое замыкание. 52 человека оказались заблокированы в салоне и погибли, пять человек, в том числе трое водителей, спаслись. Прокуратура утвердила обвинение в отношении организатора поездки по статьям «Допуск к эксплуатация неисправного автотранспортного средства», «Подделка официального документа» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей в коммерческих целях». Механика обвиняют в том, что он выпустил на дорогу неисправный автобус. Водителям грозит ответственность за нарушение правил пожарной безопасности. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Владелец автобуса объявлен в международный розыск.

Как сообщал портал iz.ru, автобус загорелся на автодороге Самара–Шымкент 18 января 2018 года. В салоне находились граждане Узбекистана, пятерым людям удалось выбраться, остальные сгорели заживо.