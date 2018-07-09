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Туск назвал Крымский мост причиной продления санкций против России

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Фото: REUTERS/Vincent Kessler
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Санкции Евросоюза против России продлили в том числе из-за строительства Крымского моста. Об этом в понедельник, 9 июля, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск, сообщает ТАСС.

Строительство моста, соединившего полуостров Крым с материковой частью России, началось после вхождения Крыма в состав РФ. Автомобильная трасса моста разделена на четыре полосы с пропускной способностью 40 тыс. автомобилей в сутки и максимальной скоростью до 90 км/ч.

Движение для грузовиков откроют с 1 октября. На мосту также идет строительство железной дороги для пассажирских и грузовых перевозок. Открытие двух пар железнодорожных путей запланировано на декабрь 2019 года.

О решении стран Евросоюза продлить санкции против России стало известно еще 29 июня. Решение Совета о продлении экономических санкций вступит в силу 10 июля. Срок действия санкций истекает 31 января 2019 года.

Экономические санкции Евросоюза затрагивают финансовый и энергетический секторы российской экономики, а также оборонную промышленность и производство товаров двойного назначения. В частности, российские компании, работающие в этих отраслях, не могут размещать акции на европейских рынках, а также претендовать на кредитование банков ЕС.

Евросоюз вводит санкции в отношении РФ с 2014 года. Причиной послужили воссоединение Крыма с Россией и ситуация на востоке Украины.

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