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Актер Иншаков опроверг информацию о своем задержании

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Фото: ТАСС/Прокофьев Вячеслав
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Актер и президент Гильдии каскадеров России Александр Иншаков опроверг появившиеся в СМИ сообщения о своем задержании.

При этом актер подтвердил, что у него забрали травматический пистолет. Иншаков признался, что не знал об указе президента России о запрете ношения оружия в городах, где проходит чемпионат мира по футболу.

«Никакого задержания не было. Был составлен протокол, оружие изъяли и вернут его мне 26 июля», — приводит «РИА Новости» слова актера. Он также сообщил, что имеет разрешение на этот пистолет.

Ранее сообщалось, что президента Гильдии каскадеров России задержали в Центре международной торговли в Москве.

Иншаков был продюсером культового сериала «Бригада», а также сыграл там самого себя. Как правило, он является постановщиком трюков в фильмах, в которых участвует. Более 20 лет проработал на киностудии «Мосфильм».

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