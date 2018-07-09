Лия Ахеджакова отмечает 80-летний юбилей

Заслуженная артистка РСФСР и народная артистка России Лия Ахеджакова 9 июля отмечает 80-летний юбилей. Праздник актриса по традиции отметит дома с близкими людьми, однако подробностей предстоящего торжества она не раскрыла.

«Я ничего рассказывать не хочу. Я человек закрытый, и никого, кроме близких друзей, не хочется впускать в свою скромную весьма жизнь. Закрытый такой человек. Мне не хочется открываться. Как была закрыта, так и хочу остаться», — сказала Ахеджакова в беседе с НСН.

С юбилеем актрису поздравил московский театр «Современник», где Ахеджакова служит уже больше 40 лет. Зрителям она известна своими ролями в фильмах «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и многим другим.

В 2018 году Ахеджакова сыграла роль хозяйки квартиры в фильме Кирилла Сереберенникова «Лето». Всего на счету артистки около 70 картин.