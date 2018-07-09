В Грузии 20–летнего пастуха подозревают в убийстве семьи из США

Пожизненное заключение грозит 20-летнему пастуху, задержанному в Грузии по подозрению в убийстве американской семьи. Полиция обвиняет мужчину в убийстве при отягчающих обстоятельствах.

Заявление о пропаже туристов с двойным гражданством Грузии и США и их четырехлетнего ребенка поступило в правоохранительные органы 6 июля. Поиски семьи велись в ущелье Хада в регионе Мхета-Мтианети. Автомобиль и вещи пропавших обнаружили в деревне Цскере.

Спасатели сначала обнаружили тела родителей, помощь в поисках тела ребенка оказал пастух, он и стал единственным подозреваемым.

По данным МВД Грузии, убийство произошло на прилегающей к водопаду территории ущелья Хада. Сначала пастух застрелил главу семьи и его ребенка, а женщина упала в ущелье, когда пыталась убежать от злоумышленника.

Убитые проживали в Грузии более шести лет, отмечает ведомство. В отношении задержанного назначено проведение экспертиз.

5 июля в США мать застрелила 72-летнего сына за попытку сдать ее в дом престарелых. Трагедия произошла в штате Аризона.