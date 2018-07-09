Подросток утонул из-за упавшего в озеро телефона в Архангельской области

В Приморском крае Архангельской области 12-летний мальчик погиб, опрокинувшись на лодке. Подросток пытался достать из воды телефон.

Трагедия произошла на лесном озере у станции Лайская. Подросток во время отдыха на даче у дедушки взял резиновую лодку, чтобы достать упавший в водоем водонепроницаемый телефон. Лодка опрокинулась, в результате несовершеннолетний утонул. Об этом сообщает ИА FlashNord.

Следователи сообщают похожем несчастном случае в Каргопольском районе. Шестилетний мальчик утонул в реке Чурьеге, когда пытался достать из воды сланец старшего брата. По обоим фактам проводятся доследственные проверки.