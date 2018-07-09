Прямой эфир

Подросток утонул из-за упавшего в озеро телефона в Архангельской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Приморском крае Архангельской области 12-летний мальчик погиб, опрокинувшись на лодке. Подросток пытался достать из воды телефон.

Трагедия произошла на лесном озере у станции Лайская. Подросток во время отдыха на даче у дедушки взял резиновую лодку, чтобы достать упавший в водоем водонепроницаемый телефон. Лодка опрокинулась, в результате несовершеннолетний утонул. Об этом сообщает ИА FlashNord.

Следователи сообщают похожем несчастном случае в Каргопольском районе. Шестилетний мальчик утонул в реке Чурьеге, когда пытался достать из воды сланец старшего брата. По обоим фактам проводятся доследственные проверки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Подросток с друзьями пытался измерить глубину Иртыша и утонул
Не умеющий плавать подросток утонул в Саратовской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017