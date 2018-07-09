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Подросток с друзьями пытался измерить глубину Иртыша и утонул

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В Омской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летнего мальчика из Тары, который в минувшие выходные утонул в Иртыше. Тело мальчика на следующий день нашли в реке.

Как отмечает РИА «Омск-информ», в жару подросток без разрешения матери отправился купаться с друзьями. Когда ребята начали замерять глубину Иртыша, один из них попал в донную яму и захлебнулся.

Ранее пожарный из Омска спас 13-летнего подростка, который чуть не утонул в реке. Вытаскивая ребенка, мужчина погиб сам. Инцидент произошел на реке Оша в Колосовском районе. Ребенок полез в воду в необорудованном месте.

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