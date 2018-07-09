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Nissan сообщил о фальсификации данных по выбросам выхлопных газов

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Фото: REUTERS/Toru Hanai
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Руководство японского автопроизводителя Nissan Motor заявило о фальсификации данных об уровне выброса выхлопных газов производимых концерном автомобилей. Об этом в понедельник, 9 июля, сообщает ТАСС.

Отмечается, что подделку документации обнаружили в ходе внутренней проверки. Специалисты установили, что данные о выбросах сфальсифицированы по 900 машинам различных моделей.

Подделку документов зафиксировали на пяти заводах концерна в Японии.

В конце апреля Nissan отозвал больше 750 кроссоверов X-Trail на территории России из-за возможных проблем с каркасом заднего сиденья. Отозваны были автомобили, произведенные в период с 25 июня 2016 года по 17 января 2017-го.

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