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Археологи в Шотландии нашли доску для игры в хнефатафл

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Фото: Global Look Press/Bodo Schackow
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Археологи нашли древнюю настольную игру при раскопках в Великобритании. Об этом пишет газета The Scotsman.

Каменная доcка для игры в хнефатафл (скандинавская настольная игра. — Ред.), или древние «шахматы викингов», была найдена в Шотландии на территории Дирского аббатства.

Специалисты полагают, что игру создали не позднее III века до нашей эры именно викинги, откуда у игры появилось второе неофициальное название.

Пока ученые не смогли установить правила этой игры, однако они полагают, что она могла соединять в себе элементы нескольких игр — шахмат, шашек и нардов, сообщает телеканал «Звезда».

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