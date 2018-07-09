СМИ назвали имя возможного нового главного тренера сборной Испании по футболу
Бывший наставник испанского футбольного клуба «Барселона» Луис Энрике может стать новым главным тренером национальной сборной Испании по футболу.
Королевская испанская футбольная федерация отдала предпочтению специалисту среди нескольких кандидатур и уже достигла с ним договоренности, пишет спортивный портал Marca.
Контракт с Энрике будет рассчитан на два года, добавляет «Газета.ру».
В июне сборная Испании по футболу под руководством Фернандо Йерро покинула чемпионат мира, уступив сборной России. Тренер команды ушел в отставку со своего поста в прошлое воскресенье.
Сборную Испании к мировому первенству готовил Хулен Лопетеги. За несколько дней до старта мундиаля он покинул занимаемую должность.
Игра в составе национальной сборной стала последней и для полузащитника Андреса Иньесты.
Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter