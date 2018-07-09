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СМИ назвали имя возможного нового главного тренера сборной Испании по футболу

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Фото: Global Look Press/Joan Valls
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Бывший наставник испанского футбольного клуба «Барселона» Луис Энрике может стать новым главным тренером национальной сборной Испании по футболу.

Королевская испанская футбольная федерация отдала предпочтению специалисту среди нескольких кандидатур и уже достигла с ним договоренности, пишет спортивный портал Marca.

Контракт с Энрике будет рассчитан на два года, добавляет «Газета.ру».

В июне сборная Испании по футболу под руководством Фернандо Йерро покинула чемпионат мира, уступив сборной России. Тренер команды ушел в отставку со своего поста в прошлое воскресенье. 

Сборную Испании к мировому первенству готовил Хулен Лопетеги. За несколько дней до старта мундиаля он покинул занимаемую должность.

Игра в составе национальной сборной стала последней и для полузащитника Андреса Иньесты.

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