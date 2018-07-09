Вертолет скорой помощи упал на жилые дома в США
Медицинский вертолет Eurocopter EC 135 рухнул на коттеджный поселок в Вильямсбурге (штат Вирджиния), сообщает Федеральное управление гражданской авиации США.
По данным канала WTKR, в результате крушения погиб один человек. Уточняется, что из-за падения вертолета в поселке таунхаусов вспыхнул сильный пожар.
Причины катастрофы выясняются. На месте продолжают работать пожарные и эксперты Федерального управления авиации.
Днем ранее вертолет скорой помощи потерпел крушение в Чикаго (штат Иллинойс), пострадали четыре человека.