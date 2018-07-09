Прямой эфир

Вертолет скорой помощи упал на жилые дома в США

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Медицинский вертолет Eurocopter EC 135 рухнул на коттеджный поселок в Вильямсбурге (штат Вирджиния), сообщает Федеральное управление гражданской авиации США.

По данным канала WTKR, в результате крушения погиб один человек. Уточняется, что из-за падения вертолета в поселке таунхаусов вспыхнул сильный пожар.

Причины катастрофы выясняются. На месте продолжают работать пожарные и эксперты Федерального управления авиации.

Днем ранее вертолет скорой помощи потерпел крушение в Чикаго (штат Иллинойс), пострадали четыре человека. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ребенок упал в костер на празднике Ивана Купалы под Харьковом
При обрушении балкона в США пострадали 15 человек

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017