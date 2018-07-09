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Ребенок упал в костер на празднике Ивана Купалы под Харьковом

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Фото: РИА Новости
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Пятилетний мальчик умер от ожогов после падения в костер на празднике Ивана Купалы недалеко от украинского города Харьков.

Как уточняется в сообщении полиции города в Facebook, родители ребенка находились на празднике, однако не заметили, как их сын приблизился к огню и упал в костер. После инцидента его незамедлительно доставили в больницу с ожогами четвертой степени, однако врачам не удалось его спасти.

В правоохранительных органах добавили, что родители ребенка никогда не стояли на учете и имели положительную характеристику. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Злостное невыполнение обязанностей по досмотру за ребенком». 

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