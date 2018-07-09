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Росстандарт займется проблемой недолива топлива на российских АЗС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Росстандарт готовит пакет законодательных поправок, направленных на решение проблемы недолива топлива на российских АЗС. Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве.

«Возможными причинами могут являться как преднамеренные, заведомо незаконные действия работников АЗС, которые следует квалифицировать как обман потребителя, так и несоответствие обязательным требованиям применяемого для измерения количества отпущенного топлива оборудования (топливораздаточных колонок, ТРК. — Ред.)», — отметили в пресс-службе «Росстандарта

Справка «Известий»

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Поправки предполагают, что проверяющий орган впервые будет наделен правом проводить контрольные закупки на заправках для выявления фактов недолива. Ведомство намеренно ввести новые правила контроля-учета залитого топлива и системы оборотных штрафов за недолив.

Подробнее о проблеме массового недолива бензина, реакции экспертов и владельцев бизнеса читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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