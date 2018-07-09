Число отделений банков в селах и деревнях России увеличится вдвое

Перед Центробанком стоит задача повысить доступность финансовых услуг в малонаселенных пунктах (с числом жителей менее 3 тыс. человек) к концу 2020 года в два раза. Об этом «Известиям» заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

По его словам, сейчас доля поселений с количеством жителей менее 1 тыс. человек, в которых имеется отделение банка, «исчисляется единицами процентов».

Как отметил главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков, кредитные организации существенно сокращают филиальные сети из-за нерентабельности офисов с большим штатом сотрудников.

«В итоге в малых городах налицо дефицит банковских услуг и процветание «серых» МФО, ломбардов и других плохо регулируемых и рискованных квазифинансовых организаций», — пояснил он.

В ЦБ для решения проблемы предлагают ввести дополнительные стимулы. В частности, отделения кредитных организаций могут быть открыты в помещениях муниципалитетов и магазинов.

Подробнее о методах повышения доступности финансовых услуг в деревнях читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Банки придут в села и деревни