Прямой эфир

Число отделений банков в селах и деревнях России увеличится вдвое

0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Перед Центробанком стоит задача повысить доступность финансовых услуг в малонаселенных пунктах (с числом жителей менее 3 тыс. человек) к концу 2020 года в два раза. Об этом «Известиям» заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

По его словам, сейчас доля поселений с количеством жителей менее 1 тыс. человек, в которых имеется отделение банка, «исчисляется единицами процентов».

Как отметил главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков, кредитные организации существенно сокращают филиальные сети из-за нерентабельности офисов с большим штатом сотрудников.

«В итоге в малых городах налицо дефицит банковских услуг и процветание «серых» МФО, ломбардов и других плохо регулируемых и рискованных квазифинансовых организаций», — пояснил он.

В ЦБ для решения проблемы предлагают ввести дополнительные стимулы. В частности, отделения кредитных организаций могут быть открыты в помещениях муниципалитетов и магазинов.

Подробнее о методах повышения доступности финансовых услуг в деревнях читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Банки придут в села и деревни

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Греф раскрыл атаковавших ПИР-банк хакеров
Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки с помощью Google Pay

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017