В Москве пройдет самый массовый забег России

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал проведение в столице самого массового забега в России. Мероприятие пройдет 23 сентября, об этом градоначальник написал в микроблоге Twitter.

«23 сентября пройдет самый массовый забег России — Московский марафон. 42 км и 10 км по самому центру столицы», — написал Собянин. Он также поделился ссылкой на официальный сайт марафона, где размещена подробная информация для участников, зрителей, волонтеров и благотворителей.

Маршрут марафона пройдет по самому центру Москвы. Участники пробегут под стенами Кремля, по набережным, через Крымский мост, по Садовому и Бульварному кольцу, по Тверской улице и Театральному проезду. Таким образом, во время забега они увидят главные достопримечательности столицы: Московский Кремль, Большой театр, храм Христа Спасителя, четыре «сталинские высотки», здание ФСБ и многие другие.

Участники могут выбрать подходящую для их физической формы дистанцию: 42,2 км или 10 км. Присоединиться к марафону можно до 21 сентября.

В мае благотворительный марафон «Бегущие сердца» в Москве собрал более 15 тыс. участников. Идею реализовали в 2015 году креативный директор PODIUM Полина Киценко и супермодель Наталья Водянова, основавшая фонд «Обнаженные сердца».