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Клинцевич раскритиковал проведение совместных учений США и Украины

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Фото: пресс-служба Совета Федерации/flickr.com
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Сенатор Франц Клинцевич выразил резко негативное отношение к учениям США и Украины в Черном море. По словам парламентария, маневры не являются хорошим фоном для предстоящей встречи лидеров России и США.

«Нет, никакой опасности для нас они не представляют: всё жестко отслеживается в режиме онлайн, и при необходимости соответствующая реакция последует незамедлительно», — цитирует Клинцевича «РИА Новости».

Сенатор отметил, что учения ухудшают общую военно-политическую ситуацию в регионе. Он также подчеркнул, что Киев может пойти на непродуманные действия с «иллюзией определенной вседозволенности».

Накануне флагманский корабль Шестого флота США USS Mount Whitney вошел в Черное море для украино-американских учений Sea Breeze. Сообщалось, что в ходе маневров ВМС США и Украины отработают задачи, в том числе пресечение незаконной деятельности на море, противодействие в воздухе и под водой, десантные, а также поисково-спасательные операции.

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