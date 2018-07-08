Еще более 18 тыс. госслужащих уволены в Турции из-за попытки переворота

Правительство Турции уволило еще более 18,6 тыс. госслужащих, подозреваемых в причастности к организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Согласно постановлению, большинство уволенных — военнослужащие. Отставки коснулись также сотрудников минюста, минобразования, МИДа и государственных вузов. Кроме того, закрыты 12 общественных организаций, три газеты и один телеканал.

Это самая большая группа госслужащих, уволенных в рамках одного постановления, принятого в условиях действия режима ЧП, сообщает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в апреле текущего года правительство Турции приняло решение продлить действие режима чрезвычайного положения в стране еще на три месяца. Он был введен после попытки государственного переворота в июле 2016 года, с тех пор шесть раз продлевался.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота. Во время беспорядков погибли 208 мирных граждан и 100 путчистов, около 1,5 тыс. человек получили ранения. По мнению властей, мятежники вдохновлялись деятельностью проповедника Фетхуллаха Гюлена и его организации «Террористическая организация фетхуллахистов» (ФЕТО).