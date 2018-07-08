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Google добавила в Play Market главное новшество за 10 лет

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Фото: Global Look Press/Jens Büttner
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Корпорация Google интегрировала в магазин приложений Play Market главное новшество за последние 10 лет, которым стал искусственный интеллект для личных рекомендаций.

Эксперты сообщили, что в результате нового обновления пользователи Google Play смогут видеть предложения программ и игр с учетом их местоположения, интересов и других факторов, пишет «Федеральное агентство новостей».

Кроме того, в корпорации отметили, что систему в дальнейшем планируется внедрить и в другие направления магазина.

В начале июня генпрокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон ранее подал судебные иски в Верховный суд округа Кинг против Google и Facebook в связи с несоблюдением ими закона штата в области политической рекламы.

Иски были поданы из-за того, что компании не сохранили необходимую информацию об организациях и лицах, которые размещали политическую рекламу с 2013 года на их онлайн-платформах

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