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Музыканты из российской глубинки выступят на фестивале Кустурицы

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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Молодые музыканты из отдаленных городов России выступят в Сербии на фестивале «Большой», учрежденном Эмиром Кустурицей. Он пройдет с 14 по 17 июля в деревне Дрвенград, построенной по проекту режиссера.

Фестиваль русской музыки «Большой» в этом году проходит в шестой раз. Благодаря генеральному партнеру «Газпром нефть» побороться за «Золотые матрешки» смогут 27 учеников и выпускников музыкальных школ Тюменской, Омской, Томской, Оренбургской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов и Москвы. Их соперниками и соперницами станут музыканты из Сербии и Республики Сербская. Всего в двух возрастных категориях 13–17 лет и 18–25 лет выступят около 40 человек.

Среди звезд, которые будут выступать и давать мастер-классы, в этом году пианисты Юрий Розум и Денис Мацуев, скрипачи Юлиан Рахлин, Роман Симович и Неманья Радулович. Также для гостей и конкурсантов выступят джазовые и рок-исполнители, фольклорные коллективы из России и Сербии.

«У нас всё больше гостей, которые входят в сливки всемирной музыкальной сцены. Это будет очень интересно. Может быть, даже медведи, волки и лисы, которые живут рядом с деревней, примут участие в этом созвучии. Там такая большая концентрация хороших факторов и хороших исполнителей. И это суть идеи — передать эту энергию молодым людям, которые начинают выступать», — сказал Эмир Кустурица на пресс-конференции в Белграде.

Деревня Древенград изначально была построена для съемок фильма Эмира Кустурицы «Жизнь как чудо» (2004) рядом со станцией узкоколейной железной дороги, которая когда-то соединяла Белград и Дубровник. Она находится в горном районе на высоте 1,6 тыс. метров над уровнем моря. Фестивали здесь проходят каждый сезон, в том числе кинематографический «Кустендорф», впервые организованный в 2008 году. «Большой» прошел в первый раз в 2013-м.

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