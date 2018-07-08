Кажется, что есть вещи, которые всеми без исключения оцениваются примерно одинаково — например, помощь нуждающимся. Но не всё так просто. Статистика говорит о том, что люди не хотят помогать взрослым, которым необходимо срочное лечение, — видимо, считается, что человек должен к определенному возрасту обеспечить себя запасом средств на случай любой беды. Очень много вопросов вызывает помощь бездомным, благотворители постоянно слышат: «Зачем вы им помогаете? Им же нравится так жить». Похожая участь постигла и многодетные семьи. 8 июля — в День семьи, любви и верности — мы говорим много слов о важности семьи. Но сам факт государственной и благотворительной помощи многодетным семьям у многих людей не вызывает ничего, кроме негодования.

Мало кто, планируя свою жизнь, думает, что ему понадобится помощь посторонних людей, и многодетные не исключение. Эти семьи особенно уязвимы — стоит одному родителю потерять работу, и за несколько месяцев из разряда благополучных семья переходит в категорию кризисных. К сожалению, в моменты, когда сильнее всего нужна поддержка, многодетным часто приходится слышать: «Рожать никто не заставлял, надо было раньше думать». Но нужно успеть помочь семье до того, как ситуация дойдет до точки невозврата — изъятия детей в детские дома и депрессии родителей.

Для меня как для человека и руководителя благотворительного проекта не стоит вопрос о том, целесообразно ли помогать многодетным семьям. Ведь мы говорим о детях, которые уже родились. Им прямо сейчас нужно расти, развиваться, им нужна еда, одежда, обувь. И этот факт не изменится вне зависимости от того, обвинят ли родителей в безответственности или нет.

Большинство современных многодетных семей — малоимущие. Если в многодетной семье есть приемные дети, на них государство платит пособие, это реальная помощь. Конечно, приемные семьи нуждаются в поддержке, но ведь и обычным многодетным семьям, особенно не имеющим статуса малоимущих (который сейчас довольно сложно получить даже семье с маленьким доходом), она нужна не меньше.

Помощь многодетным — это своего рода профилактика сиротства, гарантия того, что тяжелые материальные условия жизни не разрушат семью. Потому что если семья рухнет, дети, скорее всего, останутся в детдоме до совершеннолетия — закон запрещает разлучать кровных братьев и сестер, а редкая приемная семья решится взять сразу трех-пятерых детей.

Отец многодетной семьи зачастую работает на нескольких работах, почти не бывает дома, а когда бывает — у него не остается сил на полноценное общение с женой и детьми. Мать все время занята с детьми, у нее не остается времени на собственные дела. Такой ритм жизни быстро истощает. Многие семьи оформляют семейный детский сад — это решает материальные проблемы, но усугубляет психологические. В этом случае многодетная мама получает зарплату как воспитатель, но при этом она находится с детьми 24 часа в сутки, что морально и физически тяжело.

Жить в постоянном дефиците времени, денег и квадратных метров эмоционально очень затратно. И если материальные проблемы может решить только государство с помощью льгот и субсидий, то нехватку времени способны восполнить добровольцы и благотворительные организации. В службе «Милосердие», например, есть няни, которые помогают в многодетных семьях: гуляют с детьми, помогают с домашним заданием, отводят на занятия в кружки. Одна многодетная мать месяцами не могла найти время, чтобы сходить к стоматологу, и только с приходом няни смогла дойти до врача.

Погулять с ребенком или сделать уроки — это простая помощь, но для многодетных родителей она неоценима. Ведь именно благодаря ей семья перестает жить в условиях жесткого графика и постоянного цейтнота и находит время на простые маленькие радости.

Многим многодетным семьям не приходит в голову просить о помощи, более того, они не знают, что есть люди и организации, готовые оказать такую поддержку. Но ведь груз становится легче, если знать, что рядом есть кто-то, готовый разделить с тобой ношу. Такая возможность открывает второе дыхание — даже если ею не пользоваться. Нужно просто знать, что в крайнем случае, если станет совсем тяжело, есть дверь, в которую можно постучать.

Люди из наиболее уязвимых социальных категорий — инвалиды, пожилые, бездомные, многодетные — сильнее всего нуждаются в доброжелательной поддерживающей среде. В среде, где основанием для того, чтобы помочь человеку, является тот факт, что ему нужна помощь. Человека, который стал инвалидом в результате прыжка в воду в мелком месте можно обвинить в том, что он сам виноват («кто в незнакомом месте вниз головой ныряет?»), а можно помочь ему пройти реабилитацию. Голодному бездомному можно сказать, что он сам выбрал такой путь, а можно купить еды. Многодетной семье, оказавшейся в кризисной ситуации, можно сказать, что рожать никто не заставлял, а можно поддержать и помочь остаться на плаву. Вопрос в том, что мы выбираем: подставить плечо или бросить камень.

Автор — руководитель Свято-Димитриевского детского центра православной службы «Милосердие»

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