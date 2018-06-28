Грядущая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, только будучи объявленной, уже стала главным событием если не во всем мире, то уж точно — на Западе. Европа, как выяснилось, боится спонтанного признания Трампом Крыма российским, которое поставило бы ее в глупейшее положение. Лондон опасается «тлетворного» влияния Путина на Трампа вообще и в частности — возможности возникновения масштабного кризиса для НАТО и Запада в случае, если Трамп и на самом деле «поладит» с Путиным и сгоряча отменит запланированные учения, свернет санкции и откажется от активного «сдерживания» России.

При этом Лондон испытывает явное облегчение, ведь встреча пройдет уже после саммита НАТО в Брюсселе 11–12 июля и последующего визита Трампа в Британию: это сузит ему пространство для импровизации, а потенциальные разрушительные последствия встречи будут соответственно меньшими. Получается, тем самым на голубом глазу Лондон продолжает позиционировать президента США как нерадивого ученика, который, будучи предоставленным самому себе, тут же выходит из-под контроля. Похоже, что он решил проигнорировать уже однажды транслировавшийся Вашингтоном намек, что манера Терезы Мэй вести себя «как училка» порождает у Трампа раздражение.

Тем не менее этот ажиотаж представляется малооправданным. Вице-президент Майкл Пенс, который уже по должности знает о грядущей встрече больше европейцев, заявил, что ожидает обсуждения тем президентских выборов в США, экономических связей между двумя странами, ситуации на Украине и Сирии. Иными словами, Пенс дал понять, что прорывы невозможны ни по одному из заявляемых пунктов. Действительно, Россия отрицает и саму возможность своего вмешательства в американские выборы, и его смысл, двусторонние экономические связи минимальны и ни на что не влияют, украинская ситуация сегодня вовсе не такова, чтобы Москве по ней требовалось немедленно заключать какую-либо сделку, а в Сирии дело и без того медленно, но уверенно движется к восстановлению правительством Асада контроля над территорией собственной страны. Для прорывов тут места нет, в лучшем случае речь может идти о тактических договоренностях по ситуативному учету взаимных интересов.

Но если содержательные результаты невозможны, это еще не значит, что невозможны результаты пиарные. Если рассматривать вещи под этим углом, то встреча Трампу нужна куда больше, чем Путину: президент РФ переизбрался и сейчас вовсе не нуждается в быстрых успехах для укрепления своего положения. В отличие от Трампа, которому было бы крайне желательно выйти на безусловную победу на промежуточных выборах, которые пройдут 6 ноября.

Выборы и на самом деле будут судьбоносными, где победитель может получить всё. Так, полностью переизберется палата представителей, на треть — сенат и, едва ли не самое главное, на две трети будет переизбран губернаторский корпус — люди, которые управляют Америкой «на земле». В случае решающей победы Трамп может получить своего рода всю полноту власти.

И к выборам Трамп приближается весьма динамично и успешно. В стране рекордно низкая безработица, экономика показывает неплохие результаты, а его популярность выровнялась и растет. А поскольку внешняя политика не столь важна избирателю, Трамп может относительно легко пускать ее «под размен», конвертируя во внутренние бонусы.

И Трамп активно это делает: его главное обещание заставить всех «заплатить по счетам», худо-бедно, но выполняется — новые пошлины введены в отношении всех, включая союзников. Всё это сопровождается жесткой пикировкой с «семеркой», которая становится для избирателя еще одной демонстрацией твердости Трампа. В предвыборную «копилку» Трампа пошла и его встреча с Ким Чен Ыном: несмотря на минимум достигнутых содержательных результатов, она вполне успешно выполнила свою показательную функцию.

С другой стороны, кампанию Трампа вновь начали эффективно «оплачивать» его политические противники. Дело в том, что явный перебор и остервенение, будучи выплеснутыми в публичное пространство, всегда начинают работать против того, кто их транслирует. Так, Клинтон, обрушив беспримерный шквал критики на Трампа, перегрузила систему: то, что она называла черным, стало восприниматься как белое и наоборот. В итоге позиции Трампа усилились беспримерно больше, чем если бы всю свою кампанию он вел исключительно сам.

Причем эмоциональный накал столь высок (достаточно вспомнить недавний инцидент с его пресс-секретарем Сарой Сандерс), что Трампу для победы, похоже, достаточно просто поддерживать своих оппонентов в их нынешнем эмоциональном состоянии.

С точки зрения достижения этой цели и имеет смысл рассматривать грядущий саммит. Договориться сегодня о чем-то содержательном вряд ли возможно: с одной стороны, нет предмета для торга, а с другой — любое соглашение не имеет шансов сегодня пройти через конгресс. Но при любом исходе встреча породит громкую и жесткую критику со стороны оппонентов Трампа, что в очередной раз подчеркнет в глазах его избирателя их заведомую неадекватность.

Такая поляризация внутриамериканского публично-политического пространства не может не наносить удар по внешнеполитическим позициям США. Ситуация, когда сверхдержава не может позволить себе стратегию из-за внутренней конфликтности и вытекающей отсюда неспособности принимать решения, выходящие за рамки сиюминутной тактики, по определению сложна и для нее, и для ее союзников, и может порождать у последних эффект разброда и шатания. И, судя по темпам развития событий, совсем не исключено, что после выборов в США вне зависимости от того, кто победит, речь пойдет уже о свершившихся качественных изменениях мировой политики.

Автор — доцент МГИМО, политолог

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