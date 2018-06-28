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Очередная авиакомпания заставит доплачивать за ручную кладь

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Популярный в России венгерский лоукостер Wizz Air объявил об изменениях в политике провоза ручной клади на своих рейсах. Теперь пассажирам придется доплачивать за ручную кладь. Каждый стандартный билет включает в себя бесплатный пронос только тех сумок, которые помещаются под сидение спереди.

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Как сообщает The Independent, ручная кладь будет ограничена габаритами 40х30х18 см. 

В том случае, если сумку невозможно поставить под кресло, ее потребуют сдать в багаж.

По словам представителей авиакомпании, такое нововведение обусловлено недостатком места на борту самолета.

В январе лоукостер Ryanair также ужесточил нормы провоза багажа, лишив пассажиров возможности бесплатно брать на борт две единицы ручной клади

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