«Тинькофф Инвестиции» установили рекорд по количеству новых счетов

После майского перезапуска «Тинькофф Инвестиций» клиенты открыли порядка 50 тыс. новых брокерских счетов на онлайн-платформе, это количество является рекордным для рынка. Об этом заявил вице-президент, директор по разработке новых продуктов Тинькофф Банка Александр Емешев.

По его словам, среди владельцев счетов как новые пользователи сервиса, так и текущие клиенты, открывшие вторые счета. «С момента перезапуска платформы рост транзакций увеличился в два раза. Такая активность пользователей связана с выгодными условиями промо-тарифа, удобством использования сервиса, а также с добавлением новых ценных бумаг для инвестирования», — пояснил Емешев.

Топ-менеджер также сообщил, что на платформе меняются условия тарифа «Инвестиции». Теперь комиссия в 99 рублей будет взиматься не с каждой сделки, а только с каждой первой покупки активов за месяц. Благодаря этому, совершение небольших сделок через «Тинькофф Инвестиции» станет более выгодным.

«Раньше, например, комиссия за покупку или продажу акций на сумму 20 тыс. рублей двумя сделками по 10 тыс. рублей в течение месяца составляла 198 рублей. Теперь же, по условиям обновленного тарифа, она будет равна 159 рублям», — пояснил Емешев.

Брокерская платформа «Тинькофф инвестиции» была перезапущена 15 мая. С этого дня коммерческая организация начала самостоятельно открывать все новые инвестиционные счета для клиентов. Держатели дебетовых карт Tinkoff Black, желающие открыть брокерский счет, могут сделать это в течение двух рабочих дней без необходимости загружать сканы паспорта и ждать проверки данных. Если же у клиента нет карты, представитель банка доставит ее в удобное время и нужное место вместе с документами на брокерский счет.

До 31 июля комиссия за сделку по новым брокерским счетам, открытым через «Тинькофф Инвестиции», снижена в 10 раз и составляет 0,03%. Минимальная плата за сделку по таким счетам (99 рублей) отменена.

Платформа «Тинькофф Инвестиции» была запущена в октябре 2016 года как совместный проект Тинькофф Банка и компании БКС. До перезапуска онлайн-платформы последняя выполняла роль посредника и именно с ней юридические клиенты «Тинькофф Инвестиций» заключали договоры на брокерское обслуживание.

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