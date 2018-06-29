Хочу поздравить коллег-парламентариев всех стран: у нас теперь есть свой профессиональный праздник. Начиная с этого года 30 июня мир отмечает Международный день парламентаризма. 22 мая 2018 года на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке была принята резолюция 72/278 «Взаимодействие между Организацией Объединенных Наций, национальными парламентами и Межпарламентским союзом», в которой Ассамблея постановила «начиная со своей семьдесят второй сессии отмечать 30 июня каждого года Международный день парламентаризма», и предложила государствам, парламентам, международным организациям и гражданскому обществу «отмечать этот день и способствовать распространению информации о нем». Данная статья — можно сказать, выполнение этого прямого призыва Генассамблеи ООН.

Однако я хотел бы поздравить не только парламентариев, которых новый праздник затрагивает напрямую. Это важное достижение для всех, кто считает парламенты неотъемлемым элементом демократии в XXI веке, фундаментальным институтом, обеспечивающим не только законодательный процесс в каждом государстве, но и связь между обществом и государством в качестве института представительной власти. Пока лишь в 27 странах мира, включая Россию, существуют дни национального парламентаризма, но теперь повод отметить роль парламентов в национальных государственных системах появится во всех странах мира.

Помимо этого, я поздравил бы с, не побоюсь этого слова, победой всех россиян. Ведь появление этого события в официальном графике ООН — прямая заслуга именно российских парламентариев. Эта инициатива зародилась по личной инициативе председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко, поддержанной Межпарламентской ассамблеей государств – участников СНГ (МПА СНГ). 27 марта 2017 года Совет МПА СНГ принял постановление № 8 «О предложении об учреждении Международного дня парламентаризма», в котором содержалось обращение в Межпарламентский союз (МПС) с предложением внести в ООН инициативу учреждения Международного дня парламентаризма.

Конечно же, МПС в качестве отправной точки для последующей реализации такой инициативы в ООН был выбран не случайно. Это старейшая межпарламентская организация мира, и сама предлагавшаяся дата празднования Международного дня парламентаризма — 30 июня — отдает дань истории Союза: именно в этот день в Париже открылась первая конференция МПС в 1889 году.

Хотя ни на одном из этапов вплоть до принятия резолюции Генассамблеи ООН мы не встречали каких-то принципиальных возражений против нашей инициативы, однако нам пришлось столкнуться с немалым скепсисом на разных уровнях. Сам МПС уже выходил с похожими инициативами и ранее, однако каждый раз не находил поддержки. Но я бы вспомнил здесь слова одного из основателей МПС, первого лауреата Нобелевской премии мира Ф. Пасси: «Мир состоит из сбывшихся утопий. Сегодняшняя утопия — это завтрашняя реальность».

Нам удалось сделать нашу идею реальностью, и я очень рад, что она нашла отражение в п. 18 резолюции «К 20-летию Всеобщей декларации о демократии: общность нашего разнообразия», принятой по нашей инициативе именно на исторической 137-й Ассамблее Межпарламентского союза в октябре 2017 года в Санкт-Петербурге. В своем выступлении на церемонии открытия Ассамблеи Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко совершенно обоснованно предложила считать это «общим вкладом петербургской Ассамблеи в укрепление мирового парламентаризма».

Поэтому у нас, у парламентариев России, конечно же, есть повод для гордости и радости в связи с тем, что нашу инициативу поддержали поэтапно Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ, Межпарламентский союз и Генеральная Ассамблея ООН. Наше понимание необходимости появления такой даты в международном календаре и в списках важных дат для каждого демократического государства разделило подавляющее большинство стран планеты.

Это, безусловно, дань тому значению, которое сегодня играют парламенты не только в своих странах, но и на международной арене. Не случайно упомянутая резолюция 72/278 Генассамблеи ООН среди прочего рекомендовала системе ООН «на более систематической основе отражать роль и вклад парламентов в своих докладах и проектах стратегических планов». Эти констатации тем весомее, чем чаще отдельными странами применяются персональные санкции и запреты против парламентариев, которые можно рассматривать как атаку на сам демократический институт парламентаризма, призванный отражать волю избирателей. Безусловно, мы будем последовательно добиваться осуждения этой порочной практики на всех возможных уровнях, включая площадку ООН. И новый праздник — не только возможность отдать должное особой роли парламентов в мире, но и отличный повод поднять и все сложные темы, связанные с функционированием парламентаризма в мире.

Но пока мы говорим – с праздником, парламенты мира! У вас теперь есть свой день.

Автор — председатель комитета Совета Федерации по международным делам

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