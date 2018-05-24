Стартующий 24 мая 2018 года Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), безусловно, знаковое и ожидаемое событие не только российской, но и мировой повестки. Хотелось бы, конечно, сказать, что когда бизнес-«музы» поют, то и экономические «пушки», то есть санкции и запреты, будут молчать. Но, увы, реальность пока далека от этого идеала: на наших глазах вводятся всё новые и новые рестрикции по всё менее реалистичным поводам, и конца и края этому процессу пока не видно.

Нередко можно услышать мнение, будто Россия, мол, не ожидала, что страны Запада проявят такую принципиальность и будут вводить санкции себе же во вред, якобы ради высоких принципов и ценностей. Дескать, россияне недооценили роль нематериальных факторов и мотивов, которые оказались дороже денег.

Однако я бы не спешил уходить в слишком высокие материи, когда речь идет об отношениях между государствами и центрами силы в меняющемся мире. Да, экономические репрессалии — вещь обоюдоострая, особенно с учетом ответных мер. Но она может быть вполне терпимой, если учитывать, что на кону нечто намного более значимое— привилегированное положение в мире. А вот это уже не просто большие, а самые большие деньги, на которых строится и социальный мир на Западе, и его технологический отрыв, и его «мягкая сила», и жесткий военный потенциал. Согласитесь, потеря даже сотни миллиардов долларов того стоит.

Глобальный западный полюс силы сражается сейчас не столько за ценности и принципы, сколько за ту систему, которая фиксирует его глобальное лидерство. Однако эта самовоспроизводящаяся система сама по себе начинает конфликтовать с многополюсным миром, формирование которого можно считать объективным процессом.

Многополюсный мир означает не только то, что придется учитывать возрастающие возможности других государств, в частности в сфере безопасности. Это еще и перераспределение мирового «пирога». По прогнозам, объем мировой торговли к 2030 году вырастет более чем втрое, до $27 трлн. И половину прироста обеспечат развивающиеся страны, на которые еще четверть века назад приходилось лишь 14% импорта обрабатывающего сектора, сейчас 40%, а к 2030 году — более 65%. ВВП Китая вырос с 1986 по 2011 год почти в 25 раз, ВВП Малайзии — в 9,3 раза, Бразилии — в 9,2 раза. За тот же период ВВП США вырос лишь в 3,4 раза, ВВП Германии — в 3,5 раза.

Причем дело не только в сравнительных показателях. Ранее, например, огромную роль в мировой экономике играли углеводороды. А потому в нефтеносных государствах «вдруг» «резко обострялась» внутренняя обстановка. Там у власти оказывались «страшные тираны», которых «международному сообществу» ни в коем случае нельзя терпеть, и, естественно, немедленно приходило «спасительное» внешнее вмешательство.

Однако благодаря в том числе новым технологиям добычи сырья, сегодня углеводородов в мире стало больше. Те же США не ввозят их, а уже сами ищут, куда бы подороже продать свой сжиженный газ. И ради чего даже «прессингуют» собственных же ближайших европейских союзников, заставляя их отказаться от более дешевого российского газа по трубам «Северного потока – 2».

За что будут сражаться в мире будущего? Конечно же, найдутся новые поля соперничества. Вот простая статистика: население планеты растет со скоростью 2,6 человек в секунду, что, по некоторым расчетам, потребует увеличения производства сельскохозяйственной продукции на 70% в ближайшие 30 лет. Однако к выполнению этой задачи разные страны подошли с разными показателями: у одних — рост, у других — падение и удорожание. Отнюдь не зря именно на Западе первыми забили тревогу по поводу глобального потепления климата. Но кому-то оно может принести новые преимущества.

С 2011 по 2016 год ежегодный рост мирового потребления зерна составил в среднем 2,8%, и оно будет явно расти и дальше. При этом по сравнению с концом 1980-х годов повышение температуры в зернопроизводящих регионах Евразии к 2020 году составит до 1,8 градуса, а к 2050 году — до 3,9 градуса, причем в основном в зимний период. То есть урожайный сезон будет более продолжительным, а урожайность повысится.

Статистика уже подтверждает: экспорт продовольствия из России в 2017 году вырос на 25%, достигнув рекордного показателя в $19 млрд. С июля 2016 года по июнь 2017 года Россия экспортировала 27,8 млн т пшеницы, что больше, чем весь Евросоюз. И не только Россия в плюсе: по данным министерства сельского хозяйства США, страны, входившие в состав бывшего СССР, собрали в 2017 году 18% мирового урожая пшеницы, что является наилучшим результатом с 1980 года.

Что мы наблюдаем параллельно? Правильно: жители Украины «вдруг» резко поняли, что ну никак не могут жить в таком коррумпированном государстве. Происходит госпереворот, в результате которого, правда, власть стала еще более коррумпированной, но главная цель достигнута: страну крепко привязывают к Евросоюзу, заодно подводя ее к полной либерализации оборота сельхозземель. Есть все признаки, что не оставят в покое Казахстан и Белоруссию, как и саму Россию… И тоже, конечно же, будет много речей про коррупцию, ценности, принципы и идеалы, но в основе всего можно всегда смело искать большую экономику.

Однако большая экономика может быть не только полем жесткого противостояния, национального и группового эгоизма. Именно об этом свидетельствуют новые интеграционные и инфраструктурные проекты в Евразии, как и планы по их сопряжению в рамках амбициознейшей задачи формирования единого евразийского экономического пространства на благо всех жителей континента.

Как отметил президент России Владимир Путин в своем приветствии нынешнему Петербургскому международному экономическому форуму, «для решения этих задач в том числе важно не допускать искусственных ограничений в многосторонней торговле и финансах, в производственной и инвестиционной сферах, исправить дисбалансы, существующие на мировых рынках. И конечно, необходимо стремиться к повышению уровня взаимного доверия, к продвижению многоплановых интеграционных процессов, к реализации масштабных и перспективных проектов».

Безусловно, Россия и ее ближайшие партнеры будут отстаивать именно такую логику на многочисленных мероприятиях ПМЭФ — уходить от дисбалансов и ограничений к доверию и интеграции. Однако все ли готовы к этому modus operandi? Думаю, ответы на этот вопрос услышим уже скоро. А потому с нетерпением будем ждать новостей из Санкт-Петербурга.

Где большая экономика — всегда рядом и большая политика. Которая, в свою очередь, в конечном итоге также ориентирована на формирование благоприятных условий для собственного роста и благополучия. Большой вопрос XXI века: роста и благополучия за счет других либо вместе с другими? Это и есть, наверное, главная развилка эпохи, и судьба планеты зависит от того, по какому именно пути пойдут государства-«локомотивы» мировой экономики и политики.

Автор — председатель комитета Совета Федерации по международным делам

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