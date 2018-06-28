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Медведей в зоопарке Казани кормят ледяными шайбами с рыбой и мороженым

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Белям медведям в казанском зоопарке из-за жары начали давать ледяные шайбы с рыбой, салатом и морковью. В последнюю неделю воздух в столице Татарстана прогревается до плюс 30 градусов.

Бурых медведей периодически кормят мороженым. Один из старейших обитателей зверинца - 38-летний бурый медведь Кучум - принимает лекарства для нормализации давления и поддержки сердца, сообщает «Интерфакс».

Посетителям рекомендуют приходить в зоопарк после 16 часов, так как в дневное время животные прячутся от жары и их сложно увидеть, передает ProKazan.ru.

Ранее директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный выступил с инициативой создания ассоциации контактных зоопарков, чтобы избежать их запрета. Он добавил, что в нее необходимо включить передвижные и стационарные зоопарки, которые соответствуют всем нормам. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил взять контактные зоопарки под государственный контроль.

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