Москву 27 июня посетил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Главная цель этого визита состояла в том, чтобы подготовить встречу президентов России и США, которая может произойти в середине июля в Вене или Хельсинки. Как отмечает американская сторона, Дональд Трамп заинтересован во встрече с Владимиром Путиным перед промежуточными выборами в Конгресс США в ноябре, но успех переговоров на высшем уровне во многом зависит от результатов визита в Москву Джона Болтона, который выступает в качестве специального посланника президента США.

Несомненно, что этот визит имеет важное значение как для некоторого восстановления двусторонних отношений, так и для укрепления региональной безопасности (в первую очередь, на Ближнем и Среднем Востоке). Как следствие, Джона Болтона принял президент России Владимир Путин в присутствии министра иностранных дел Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу. Накануне этой встречи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ходе переговоров с Джоном Болтоном будут обсуждаться «вопросы международной стабильности и безопасности, разоруженческая тематика, известные региональные проблемы и, конечно же, двусторонние отношения».

Однако президента США Дональда Трампа в отношении России интересуют исключительно проблемы в области безопасности. Именно поэтому в Москву и приехал Джон Болтон, а не государственный секретарь США Майк Помпео. Но договориться в этой области при сохранении и даже усилении против РФ финансово-экономических санкций Запада будет чрезвычайно сложно. Возможно, что для этой цели Джон Болтон и не предназначен (у него лучше получается оказывать давление, чем о чем-либо договариваться).

Если же проанализировать так называемую «разоруженческую тематику», то здесь скопилось много проблем. Во-первых, под угрозой находится Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (Договор о РСМД 1987 г.). Если при президенте Бараке Обаме Москве лишь неоднократно указывали на «нарушения» положений Договора о РСМД (в частности, речь шла о создании в РФ ракетного комплекса РС-26 «Рубеж» с дальностью стрельбы от 2 до 6 тыс. км), то при президенте Дональде Трампе американцы пошли намного дальше. Фактически они взяли курс на выход из этого договора, хотя 22 марта этого года российская сторона заявила, что мобильный ракетный комплекс РС-26 «Рубеж» исключен из Государственной программы вооружений до 2027 года. Теперь окончательно решение должны принять в Вашингтоне: приступить к созданию и развертыванию в Европе американских ракет средней дальности или договориться с Россией и сохранить Договор о РСМД.

Во-вторых, Дональд Трамп хочет выйти из Пражского договора о стратегических наступательных вооружениях. И основная причина этого состоит в том, что этот договор подписали при администрации Обамы (подобное произошло и в отношении так называемой «ядерной сделки» с Ираном).

В-третьих, происходит наращивание рубежей противоракетной обороны (ПРО) в Европе. Если раньше американская база ПРО существовала только в Румынии, то с 2016-го в польском поселке Редзиково строится аналогичная база. Она может вступить в строй уже в 2018-м. Очевидно, что это негативно повлияет на стратегическую стабильность, так как американская система ПРО в Европе предназначена не для перехвата гипотетических головных частей иранских баллистических ракет, а для сдерживания российского ракетно-ядерного потенциала.

Не менее сложно ситуация складывается и в области региональной безопасности. В первую очередь это касается Афганистана, где новая американская стратегия не привела к ожидаемым результатам. Основная причина этого состояла в том, что США вместе со своими союзниками и партнерами пытались нанести сокрушающее военное поражение талибам с целью заставить их сесть за стол переговоров с Кабулом на нужных себе условиях. Вместо этого нужно было договариваться с основными внешнеполитическими игроками: Пакистаном, Ираном, Китаем и Россией, одновременно установив срок своего военного присутствия в этой стране. Возможно, что с помощью ограниченного сотрудничества с Москвой Вашингтон попытается несколько улучшить свое положение в Афганистане.

Меняется стратегия США и в Сирии. Теперь в качестве своей основной опоры в этой стране американцы видят Турцию, а не сирийских курдов. Следствием этого стало соглашение по Манбиджу, откуда были выведены курдские вооруженные отряды. Однако, в таких условиях США крайне сложно сохранить свое военное присутствие в провинции Дейр эз-Зор (сирийские курды составляют основу действующих там «Сил демократической Сирии»). А после неизбежной ликвидации южной зоны деэскалации в провинции Дераа крайне уязвимым становится положение американской базы Эт-Танф на востоке провинции Хомс. И здесь вновь может понадобиться Россия, например, для сдерживания в Сирии антиамериканских действий проиранских вооруженных формирований.

Таким образом, визит в Москву советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона имеет важное значение для продолжения российско-американского диалога по вопросам безопасности. Возможно, что в ближайшем будущем эти вопросы будут обсуждаться лидерами наших стран. Никто не ожидает прорывов в развитии российско-американских отношений, но обнадеживает уже стремление избежать военной конфронтации.

Автор — Заместитель директора Института стран СНГ

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