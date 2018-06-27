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Уникальный досуговый центр для молодежи открыли в Валдае

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Молодежный центр нового формата «Место. Валдай» открыт 27 июня в городе Валдай Новгородской области. Его уже называют уникальным не только для региона, но и для всего северо-запада страны.

Школьники и даже те, кто пока еще ходит в детские сады, смогут весело и с пользой проводить время. Торжественную церемонию открытия приурочили к Дню молодежи, который отмечают 27 июня.

Реализовать грандиозный проект удалось благодаря участию акционерного банка «Россия» и компании «Газпром».

Школьники смогут заниматься в центре музыкой, изобразительным искусством и даже проектированием на 3D-принтере.

Здесь будут проводить мастер-классы, творческие встречи, литературные вечера, концерты. «Место. Валдай» построен в рекордно короткие сроки по аналогии с центром «Сердоболь», открытом три года назад в Карелии.

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