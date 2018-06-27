Прямой эфир

По центру подмосковной Рузы проложат пешеходный маршрут

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В центре подмосковного города Руза появится единое общественное пространство. Там построят непрерывную пешеходную инфраструктуру и места для досуга. Речь идет об участке вокруг Георгиевского пруда, недалеко от центра культуры и здания администрации.

Так, вокруг пруда расширят береговую террасу, установят скамейки и шезлонги, через пруд перебросят декоративный мост и сделают площадку с навесом, которую можно использовать зимой для катания на коньках.

Перед зданием администрации построят деревянный амфитеатр, навес с качелями и павильон с кафе, а перед центром культуры установят стенды для экспозиций под открытым небом. Общественное пространство будет плавно переходить в 300-метровый пешеходный променад «Рузский Арбат».

Как сообщает «Подмоcковье сегодня» со ссылкой на областную Главархитектуру, преобразования будут проведены в этом году, когда Руза отмечает свое 690-летие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Экоэлектричка» отправится по следам Чингисхана в Подмосковье
Красногорск стал лидером популярных пригородов ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017