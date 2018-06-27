По центру подмосковной Рузы проложат пешеходный маршрут

В центре подмосковного города Руза появится единое общественное пространство. Там построят непрерывную пешеходную инфраструктуру и места для досуга. Речь идет об участке вокруг Георгиевского пруда, недалеко от центра культуры и здания администрации.

Так, вокруг пруда расширят береговую террасу, установят скамейки и шезлонги, через пруд перебросят декоративный мост и сделают площадку с навесом, которую можно использовать зимой для катания на коньках.

Перед зданием администрации построят деревянный амфитеатр, навес с качелями и павильон с кафе, а перед центром культуры установят стенды для экспозиций под открытым небом. Общественное пространство будет плавно переходить в 300-метровый пешеходный променад «Рузский Арбат».

Как сообщает «Подмоcковье сегодня» со ссылкой на областную Главархитектуру, преобразования будут проведены в этом году, когда Руза отмечает свое 690-летие.