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Режиссер Богомолов сообщил об уходе из МХТ имени Чехова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Режиссер Константин Богомолов прекращает сотрудничество с МХТ имени Чехова. По его словам, у нового руководства театра «нет планов, связанных с его режиссерской деятельностью».

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Богомолов написал в Facebook, что он не хотел говорить об этом до сентября, но «внезапные вбросы информации и многочисленные звонки вынуждают дать краткий комментарий». По его словам, он работает по срочному контракту, срок которого истекает «где-то там летом». При жизни предыдущего худрука МХТ Олега Табакова договор продлевался автоматически по «взаимной любви и необходимости». «Продлится он или нет — не обсуждал ни с кем и не вижу в этом никакой драмы или знаковости», — подчеркнул он. По его словам, он всегда был человеком Табакова, а подбор новой команды — дело нового руководителя театра.

Режиссер подчеркнул, что «откровенно говоря, и не рассчитывал» на продолжение сотрудничества и давно дал артистам, с которыми работал, что «Три сестры» на ближайшее время станут его последней работой в МХТ.

Режиссер добавил: «Всем, кому было дорого то, что я делал в МХТ, не надо расстраиваться — жизнь долгая, я молодой еще, и я уверен, мы встретимся снова и снова на разных площадках. И на той самой».

Пресс-атташе театра Мария Малкина сообщила ТАСС, что Богомолов не писал заявления об уходе. При этом она подтвердила, что на ближайший сезон его постановок в планах нет.

Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни. Новым художественным руководителем МХТ стал режиссер Сергей Женовач. Богомолов работал в МХТ с 2012 года. Также он ставил спектакли в Театре-студии Олега Табакова с 2007 года.

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