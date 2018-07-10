Детский отдых — одно из направлений, которое требует внимания всех уровней власти. В последние годы сложилась ситуация, при которой единых требований в сфере организации детского отдыха нет. Руководству лагерей и контрольным органам приходится приспосабливаться к ним, и не всегда удачно. В результате случаются перегибы — у некоторых учреждений в день проходило по 12 проверок. Инвесторы теряют интерес к финансированию учреждений, а администрации не хватает вдумчивого подхода при подготовке к приему отдыхающих.

Менять ситуацию необходимо, но для того чтобы внести поправки в действующий закон, необходимо проанализировать все проблемные зоны этой сферы и получить отклик от властей субъектов РФ. Поскольку именно нашим региональным коллегам приходится сталкиваться с проблемами и решать их. Сейчас в Совете Федерации идет работа именно в этом направлении.

Если говорить о персонале, то раньше уровень педагогов в детских лагерях был довольно высоким. Многих учителей командировали от школы на лето. Сегодня такой практики, к сожалению, не сохранилось. Воспитателей набирают с трудом, оформить законным образом отношения стало сложнее. Командировочные школа не выплачивает — экономически это невыгодно. Педагог вынужден идти официально в отпуск и в отпуске устраиваться на работу, что не всегда возможно.

Ни для кого не секрет, что институт вожатых по-прежнему не урегулирован. Нет отлаженной квалификационной системы, нет регламентированных условий работы, четкого разграничения прав и обязанностей сотрудников. А ведь молодежь хочет работать в лагерях. И не всегда это студенты педагогических вузов. Это ребята с интересными идеями, есть успешные проекты школ вожатых. Обеспечивается преемственность поколений, так как многие вожатые — это люди, которые когда-то отдыхали в лагерях. Именно эти причины позволяют вожатым, имея ограниченный рабочий день и низкую оплату труда, проводить с детьми по 24 часа в сутки, быть для них и организаторами, и психологами, и зачастую даже врачами. И это тоже проблема.

Соответственно, когда в лагерь набирают воспитателей и вожатых по принципу «дешевле и быстрее», возникают непредвиденные ситуации, и еще хуже — чрезвычайные происшествия. Отсюда год от года растет недоверие родителей к институту загородного детского отдыха. Особенно это касается школьников младшего возраста.

Одна из главных проблем, за которой тянутся все описанные выше, — отбор детских лагерей. Эта процедура регламентируется Федеральным законом №44-ФЗ, основным критерием которого является низкая стоимость. В результате совсем исчез адресный подход, квалификационный отбор, включающий в себя данные мониторинга работы лагеря, в том числе по результатам обращений родителей. Не учитываются особенности всех категорий детей, в том числе и из неблагополучных семей, трудных детей. Система подбора по качеству позволяла не направлять таких ребят в специализированные лагеря. Это помогало обеспечить социализацию и интеграцию таких детей в общество.

Сейчас туристические компании, которые не являются специалистами в области организации детского отдыха, активизировали деятельность по подготовке заявок для участия в конкурсных процедурах. А детские оздоровительные учреждения сезонного типа, которые имеют огромный опыт работы по организации качественного отдыха и оздоровления, не могут принимать участие в конкурсе. Во-первых, у них нет свободных финансовых средств для внесения обеспечения заявки и исполнения контракта, а это обязательное условие закона 44-ФЗ. Во-вторых, они не могут физически работать без аванса в течение периода оказания услуги. В результате добросовестные участники вынуждены снимать свои заявки с аукциона, и конкурс выигрывают те, кто выставляет наименьшую стоимость. Как следствие, низкое качество детского отдыха и многочисленные жалобы родителей.

Проблемы с доставкой детей в места отдыха также связаны с конкурсами на перевозку детей, где самый важный критерий — цена. В этом году были случаи, когда автобус несколько часов не мог сдвинуться с места и дети сидели и ждали исправного транспорта.

Что можно сделать в этой ситуации? Мы предлагаем вернуться к тому, чтобы конкурсная комиссия оценивала не только стоимость, но и имиджевые показатели потенциальных участников. Такие, как история организации, квалификация и опыт сотрудников, содержание программ и прочее. Пусть в рамках закона 44-ФЗ, но с дополнительными критериями отбора. Чтобы вожатым был присвоен статус и достойная оплата труда. Чтобы подбор и трудоустройство воспитателей проводилось тщательнейшим образом.

Сейчас идет сбор информации. Затем мы ее проанализируем, подготовим свои предложения и разошлем по регионам. Когда получим отзывы, подготовим законопроект, учитывая все пожелания. Считаю, что только так, полностью погрузившись в тему, можно создать актуальный работающий закон.

Автор — председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности

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