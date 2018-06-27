«Зенит» предложил новый контракт Василию Карасеву

БК «Зенит» в ближайшие дни объявит о подписании нового контракта с главным тренером команды Василием Карасевым. Как сообщил «Известиям» источник из окружения наставника, договор специалиста будет подписан по схеме «1+1».

Генеральный директор «Зенита» Игорь Оноков подтвердил, что стороны достигли принципиального соглашения о продлении договора.

— Василию Карасеву предложено продлить контракт с клубом, — рассказал он «Известиям». — Договор в процессе оформления, но могу сказать, что все принципиальные моменты практически согласованы. На какой срок будет рассчитан новый договор, пока сказать не могу.

До прихода в «Зенит» Василий Карасев работал главным тренером сборной России и подмосковного «Триумфа». В качестве игрока Карасев-старший становился семикратным чемпионом России, а также чемпионом Турции и Германии. В составе российской сборной защитник стал двукратным вице-чемпионом мира (1994, 1998) и вице-чемпионом Европы (1993).

В прошедшем сезоне «Зенит» под руководством 46-летнего Василия Карасева третий год подряд стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ. В «Финале четырех» петербургский клуб уступил ЦСКА, а в матче за третье место одержал уверенную победу над казанским УНИКСом. В Еврокубке-2017/18 команда из Северной столицы дошла до четвертьфинала, где уступила итальянской «Реджо Эмилия» (1:2). Таким образом, «Зенит» не смог выполнить свою главную задачу на сезон — получить путевку в Евролигу.

Тем не менее клуб решил сохранить главного тренера. Помогать Василию Карасева формировать команду на следующий сезон будет новый генеральный менеджер. По информации источника «Известий» в «Зените», им может быть назначен экс-министр спорта Ярославской области Александр Церковный. Ранее он занимал пост генерального директора БК «Буревестник», который в этом году добился повышения в классе, одержав уверенную победу в Суперлиге-2.

Под руководством Александра Церковного «Буревестник», созданный в конце 2015 года, добился не только высоких спортивных результатов, но и стал примером того, как надо работать с болельщиками. Матчи Суперлиги-2 в Ярославле часто собирали аншлаги, а активности клуба в социальных сетях могут позавидовать даже команды Единой лиги.

Официально о назначении Александра Церковного будет объявлено в начале июля, уточнил источник. «Известия» связались и с самим специалистом, однако он отказался от комментариев.

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