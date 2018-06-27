Волгу предложили очистить с помощью повышения тарифов

Затраты на экологическую реабилитацию Волги могут быть частично компенсированы ростом тарифов за водоотведение до 50% в некоторых регионах. Это предполагает проектное предложение Минстроя по реконструкции очистных сооружений предприятий, сбрасывающих стоки в Волгу. До 2024 года из федерального бюджета необходимо выделить на эти работы 76,83 млрд рублей, а еще 91,15 млрд могут быть получены за счет увеличения тарифа.

Минстрой направил в аппарат правительства проектное предложение по приоритету «Очистка сточных вод» в рамках нацпроекта «Экология». «Известия» ознакомились с письмом за подписью заместителя министра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса. В пресс-службе Минстроя подчеркнули, что пока идет обсуждение предложений, которые должны быть окончательно сформированы и представлены президенту в срок до 1 октября.

К 2024 году доля отводимых в Волгу сточных вод, не соответствующих требованиям, должна сократиться втрое. Для этого необходима реконструкция 106 очистных сооружений, на что необходимо 167,98 млрд рублей, следует из проектного предложения Минстроя. В ведомстве предлагают выделить из федерального бюджета 76,83 млрд рублей, а остальное компенсировать за счет тарифов. В 2019 году необходимо выделить 6,83 млрд рублей, а в 2020–2024 годах — по 14 млрд ежегодно, следует из документа.

Минстрой совместно с Минприроды провел анализ состояния требующих реконструкции сооружений, указано в предложении. Было решено разделить их на три группы. В первую попали 11 объектов, где реконструкция пройдет «за счет тарифов организаций, осуществляющих водоотведение». Рост тарифа составит «менее 50%» и позволит выручить на модернизацию 43,83 млрд рублей.

Реконструкцию еще 35 объектов предложено оплатить 50/50: 47,185 млрд рублей из бюджета плюс та же сумма за счет роста тарифов (также менее 50%). Это те предприятия, работы на которых обойдутся более чем в 1 млрд рублей на каждом. Если модернизировать их только за счет тарифов, рост составит более 50%.

Еще 60 сооружений могут быть реконструированы полностью за бюджетные средства — на 28,9 млрд рублей. Это те предприятия, работы на каждом из которых стоят менее 1 млрд рублей, но финансирование работ за счет тарифов потребует их повышения более чем в 1,5 раза.

Сейчас идет обсуждение предложений по реализации нацпроектов, в том числе и нацпроекта «Экология», отметили в пресс-службе Минфина, воздержавшись от подробных комментариев. В Минэкономразвития и Минприроды не ответили на запрос «Известий».

Как следует из предложения Минстроя, жители и организации ряда регионов, где течет Волга (всего их 15), могут столкнуться с повышением тарифа за водоотведение до 50%. Если предложенное Минстроем решение будет одобрено, повысить плату с 2019 года будут вынуждены реконструирующиеся за счет тарифов предприятия. Например, жители Волгограда с 1 июля этого года будут платить 14,42 рубля за кубометр отведенной воды — это порядка 170 рублей в месяц для семьи из трех человек. В случае если рост тарифа составит до 50%, стоимость услуги составит около 250 рублей.

Для предприятий же рост расходов может оказаться куда значительнее. В случае активного использования воды на производстве потеря маржинальности может составить до 10%, рассчитал председатель совета директоров аудиторско-консалтинговой группы Gradient Alpha Павел Гагарин. По его мнению, это может стать импульсом для роста потребительских цен.

Плата за коммунальные услуги — «неокрашенные» деньги, отметил первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.

— Где гарантия, что они пойдут куда надо? Нужна система прослеживаемости, тогда это может быть оправданно, — считает парламентарий.

90% сточных вод, сбрасываемых в Волгу, загрязнены, следует из материалов приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги». Его паспорт правительство утвердило в прошлом году. Общий бюджет проекта — 245 млрд рублей. Как писали «Известия», во время первой фазы будут исследованы источники загрязнения и разработаны спецпрограммы действий в регионах, расположенных в бассейне реки. На втором этапе прибрежные районы будут очищены от мусора. При этом не менее чем на 200 заводах, фабриках и других предприятиях, сбрасывающих стоки в Волгу, построят новые и реконструируют старые очистные сооружения.