Основатель группы Bee Gees посвящен в рыцари

Один из основателей музыкальной группы Bee Gees — Барри Гибб посвящен в рыцари, пишет Daily Mail. Церемония состоялась в Букингемском дворце, ее проводил принц Чарльз.

На торжественном событии присутствовали жена и дети 71-летнего музыканта. Титул был присужден за заслуги в сфере музыки и благотворительную деятельность. Гибба также наградили орденом Британской империи за заслуги в музыке в 2001 году.

Bee Gees была основана в 1958 году. Она состояла из трех братьев — Барри Гибба, Робина Гибба и Мориса Гибба. Группа считается одной из самых успешных за всю историю музыкальной индустрии.

4 мая королева Великобритании Елизавета II во время торжественной церемонии в Букингемском дворце вручила бывшему участнику рок-группы The Beatles Полу Маккартни орден Кавалеров Почета. 75-летний сэр Маккартни удостоился уникальной награды, одновременно обладать которой могут не более 65 из ныне живущих людей, за выдающиеся достижения в области музыки.