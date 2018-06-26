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Основатель группы Bee Gees посвящен в рыцари

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Фото: Steve Parsons/Pool via Reuters
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Один из основателей музыкальной группы Bee Gees — Барри Гибб посвящен в рыцари, пишет Daily Mail. Церемония состоялась в Букингемском дворце, ее проводил принц Чарльз.

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На торжественном событии присутствовали жена и дети 71-летнего музыканта. Титул был присужден за заслуги в сфере музыки и благотворительную деятельность. Гибба также наградили орденом Британской империи за заслуги в музыке в 2001 году.

Bee Gees была основана в 1958 году. Она состояла из трех братьев — Барри Гибба, Робина Гибба и Мориса Гибба. Группа считается одной из самых успешных за всю историю музыкальной индустрии.

4 мая королева Великобритании Елизавета II во время торжественной церемонии в Букингемском дворце вручила бывшему участнику рок-группы The Beatles Полу Маккартни орден Кавалеров Почета. 75-летний сэр Маккартни удостоился уникальной награды, одновременно обладать которой могут не более 65 из ныне живущих людей, за выдающиеся достижения в области музыки.

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