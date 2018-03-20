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Ринго Старр стал рыцарем Британской империи

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Фото: REUTERS/John Stillwell
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Участника группы The Beatles Ринго Старра посвятили в рыцари Британской империи. Об этом сообщает The Sun.

Торжетвенная церемония посвящение в рыцари прошла в Лондоне в Букингемском дворце. Принц Уильям посвятил в рыцари легендарного барабанщика группы Beatles Ринго Старра за вклад в музыку и благотворительность.

«На самом деле это значит очень много. Это означает признание вещей, которые мы сделали. Мне действительно очень приятно», — заявил новоиспеченный рыцарь в своем Twitter. По данным телеканала «360», 77-летний музыкант также пошутил, сказав, что будет надевать медаль к завтраку.

Как сообщает «РИА Новости», в октябре 1965 года вся ливерпульская четверка в полном составе была пожалована в кавалеры ордена Британской империи. В рыцарское достоинство первым из квартета был возведен Пол Маккартни — 21 год назад.

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