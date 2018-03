Ринго Старр стал рыцарем Британской империи

Участника группы The Beatles Ринго Старра посвятили в рыцари Британской империи. Об этом сообщает The Sun.

Торжетвенная церемония посвящение в рыцари прошла в Лондоне в Букингемском дворце. Принц Уильям посвятил в рыцари легендарного барабанщика группы Beatles Ринго Старра за вклад в музыку и благотворительность.

Another busy day for Sir. Ringo. peace and love peace and love pic.twitter.com/JpHd0r6r4u